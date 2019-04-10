Wikileaks: Ассанжа выдворят из посольства Эквадора через несколько часов или дней

СЕГОДНЯ 14:11 2019-04-10T14:11:21+03:00

В организации утверждают, что у дипведомства уже есть соглашение с Великобританией об аресте журналиста

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Австралийский журналист Джулиан Ассанж будет выдворен через несколько часов или дней из посольства Эквадора в Лондоне, где он скрывается от американских властей. Соответствующие заявление было сделано на странице WikiLeaks в Twitter со ссылкой на некоего высокопоставленного чиновника в правительстве Эквадора. Но позже организация сообщила об удачном предотвращении якобы «неизбежного выдворения».

«Высокопоставленный источник в госдепартаменте Эквадора сказал WikiLeaks, что Джулиан Ассанж будет выдворен в течение «часов или дней», под предлогом "оффшорного скандала", и уже есть соглашение с Великобританией о его арест» - говорится в сообщении на аккаунте организации.

Стоит отметить, что ранее аккаунт WikiLeaks в Tweeter также со ссылкой на высокопоставленного эквадорского чиновника сообщал о скором выдворении из посольства Эквадора. Однако позже представители дипведомства опровергли эту информацию.

Напомним, Ассанж прославился после публикации секретных данных о военных операциях Соединенных Штатов в Афганистане и Ираке. В 2010 году в Швецию его обвинили в преступлениях на сексуальной почве. Журналист был объявлен в международный розыск, а затем задержан в Лондоне. После того, как его отпустили под залог, он попросил убежища в посольстве Эквадора, где находится с 2012 года.

ИСТОЧНИК KP.RU