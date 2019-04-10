2019-04-10T14:11:21+03:00
В мире

Wikileaks: Ассанжа выдворят из посольства Эквадора через несколько часов или дней

В организации утверждают, что у дипведомства уже есть соглашение с Великобританией об аресте журналиста
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Основатель Wikileaks Джулиан АссанжОснователь Wikileaks Джулиан АссанжФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Австралийский журналист Джулиан Ассанж будет выдворен через несколько часов или дней из посольства Эквадора в Лондоне, где он скрывается от американских властей. Соответствующие заявление было сделано на странице WikiLeaks в Twitter со ссылкой на некоего высокопоставленного чиновника в правительстве Эквадора. Но позже организация сообщила об удачном предотвращении якобы «неизбежного выдворения».

«Высокопоставленный источник в госдепартаменте Эквадора сказал WikiLeaks, что Джулиан Ассанж будет выдворен в течение «часов или дней», под предлогом "оффшорного скандала", и уже есть соглашение с Великобританией о его арест» - говорится в сообщении на аккаунте организации.

Стоит отметить, что ранее аккаунт WikiLeaks в Tweeter также со ссылкой на высокопоставленного эквадорского чиновника сообщал о скором выдворении из посольства Эквадора. Однако позже представители дипведомства опровергли эту информацию.

Напомним, Ассанж прославился после публикации секретных данных о военных операциях Соединенных Штатов в Афганистане и Ираке. В 2010 году в Швецию его обвинили в преступлениях на сексуальной почве. Журналист был объявлен в международный розыск, а затем задержан в Лондоне. После того, как его отпустили под залог, он попросил убежища в посольстве Эквадора, где находится с 2012 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристам пригрозили смертной казнью за селфи на знаменитом пляже Таиланда
Клиенты «Сбербанк Онлайн» второй раз за неделю жалуются на сбои
СК выступил за перевод основателя Baring Vostok под домашний арест
Футбольный союз Нидерландов дисквалифицировал Леонида Слуцкого на два матча за критику арбитра
Часть представителей Киева не явилась на заседание гумподгруппы в Минске
Ученые попросили помощи в выборе имени для новой планеты Солнечной системы
В строительство ГОК на Павловском месторождении вложат 35 млрд рублей
В МИД РФ заявили о многочисленных нарушениях на украинских выборах
В Москву вернутся ночные заморозки
«Олимпийский» получил заявки на проведение дебатов от Порошенко и Зеленского
Зеленский намерен исключить Медведчука из переговоров по Донбассу
Работница ГИБДД четыре года получала зарплату не работая
На юго-востоке Москвы из ювелирного магазина похитили украшения на 5 миллионов рублей
На юго-западе Сирии завершается восстановление плотины
В парламенте России прокомментировали сравнение Крыма и Голанских высот