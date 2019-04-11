В госдепе и Минюсте США отказались отвечать на вопрос об экстрадиции Ассанжа в Штаты
Вашингтон в курсе ареста основателя скандально известной организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в британской столице, но от комментариев по поводу его возможной экстрадиции в Соединенные Штаты пока воздерживается.
На вопросы журналистов, был ли австралиец, семь лет скрывавшийся от американских властей в посольстве Эквадора в Лондоне, арестован по запросу США, и выдадут ли его теперь Штатам, представители госдепартамента и Минюста отвечать отказались.
«На данном этапе мы предлагаем вам обратиться к властям Великобритании для комментариев относительно ареста», - приводит слова сотрудницы американского министерства юстиции ТАСС.
Ранее в четверг, 11 апреля,стало известно, что Эквадор отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища, и британская полиция задержала его прямо в здании дипмиссии, где тот скрывался от американских властей, после чего журналиста арестовали и отвезли в полицейский участок, а потом его доставили в Вестминстерский суд в Лондоне.
Ассанжа привезли в суд в Лондоне.
ИСТОЧНИК KP.RU