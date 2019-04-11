В госдепе и Минюсте США отказались отвечать на вопрос об экстрадиции Ассанжа в Штаты

СЕГОДНЯ 16:54 2019-04-11T17:03:32+03:00

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Вашингтон в курсе ареста основателя скандально известной организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в британской столице, но от комментариев по поводу его возможной экстрадиции в Соединенные Штаты пока воздерживается.

На вопросы журналистов, был ли австралиец, семь лет скрывавшийся от американских властей в посольстве Эквадора в Лондоне, арестован по запросу США, и выдадут ли его теперь Штатам, представители госдепартамента и Минюста отвечать отказались.

«На данном этапе мы предлагаем вам обратиться к властям Великобритании для комментариев относительно ареста», - приводит слова сотрудницы американского министерства юстиции ТАСС.

Ранее в четверг, 11 апреля,стало известно, что Эквадор отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища, и британская полиция задержала его прямо в здании дипмиссии, где тот скрывался от американских властей, после чего журналиста арестовали и отвезли в полицейский участок, а потом его доставили в Вестминстерский суд в Лондоне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/702610" frameborder="0"></iframe> Ассанжа привезли в суд в Лондоне.

ИСТОЧНИК KP.RU