МИД РФ: задержание Ассанжа - предание забвению свободы слова
История с гонениями основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа является преданием забвению свободы слова и прав на распространение информации. Таким образом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала арест британскими правоохранительными органами австралийского журналиста после отказа властями Эквадора в дальнейшем предоставлении ему убежища.
«Вся история с гонениями на него, травлей, созданием нечеловеческих условий существования — это предание забвению свободы слова и прав на распространение информации», - заявила представитель МИД.
Раннее на своей странице в Facebook Захарова назвала арест Ассанжа примером того, как «Рука "демократии" сжимает горло свободе».
Напомним, в четверг, 11 апреля, Эквадор отказал Ассанжу в убежище, после чего полиция Великобритании задержала журналиста прямо в здании эквадорского посольства в Лондоне, где тот скрывался семь лет от американских властей. С 2010 года основателя скандального сайта находится в международном розыске после обвинения в сексуальных домогательствах.
ИСТОЧНИК KP.RU