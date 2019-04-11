МИД РФ: задержание Ассанжа - предание забвению свободы слова

СЕГОДНЯ 17:07 2019-04-11T17:07:42+03:00

Официальный представитель министра иностранных дел назвала всю историю с преследованием основателя WikiLeaks ударом по правам журналистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министра иностранных дел назвала всю историю с преследованием основателя WikiLeaks ударом по правам журналистов [видео]

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История с гонениями основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа является преданием забвению свободы слова и прав на распространение информации. Таким образом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала арест британскими правоохранительными органами австралийского журналиста после отказа властями Эквадора в дальнейшем предоставлении ему убежища.

«Вся история с гонениями на него, травлей, созданием нечеловеческих условий существования — это предание забвению свободы слова и прав на распространение информации», - заявила представитель МИД.

Раннее на своей странице в Facebook Захарова назвала арест Ассанжа примером того, как «Рука "демократии" сжимает горло свободе».

Напомним, в четверг, 11 апреля, Эквадор отказал Ассанжу в убежище, после чего полиция Великобритании задержала журналиста прямо в здании эквадорского посольства в Лондоне, где тот скрывался семь лет от американских властей. С 2010 года основателя скандального сайта находится в международном розыске после обвинения в сексуальных домогательствах.

citizenmace В седовласом старике с кустистой бородой еле проглядывают черты 47-летнего Ассанжа

ИСТОЧНИК KP.RU