Путин: Испытания ракеты «Сармат» вышли на завершающую стадию

СЕГОДНЯ 18:01 2019-04-11T18:10:18+03:00

Президент России Владимир Путин во время церемонии представления офицеров и прокуроров в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Об этом президент России сообщил на встрече с высшими офицерами в Кремле

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На встрече в Кремле с назначенными на высшие командные должности офицерами президент России Владимир Путин сообщил, что испытания новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» вышли на завершающую стадию.

«Успешно проходят завершающие испытания межконтинентальной тяжёлой ракеты «Сармат», поставлены на боевое дежурство, как вы знаете, гиперзвуковой комплекс «Кинжал» и лазерная система «Пересвет», - сказал глава российского государства.

Владимир Путин подчеркнул, что «ракетный комплекс «Авангард» с планирующим крылатым блоком – наша гиперзвуковая система межконтинентальной дальности – серьёзно усилит мощь РВСН».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Верховный главнокомандующий в Александровском зале Большого Кремлевского дворца провел встречу с высшими офицерами, на которой президент поздравил их с получением новых званий, а также рассказал о работе над развитием и модернизацией российских Вооруженных сил.

Испытания ракеты Сармат на космодроме Плесецк .Минобороны показало запуск новой российской межконтинентальной баллистической ракеты

ИСТОЧНИК KP.RU