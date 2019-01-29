Шойгу показали, как делают "Сарматы"

- А это что? - передо мной здоровенный блестящий цилиндр из алюминия. Его только что краном вытащили из большой круглой ванны, вода еще стекала сначала струйками, потом по капле. Рядом в ряд выстроились штуковины поменьше, полусферы, напоминающие крышку телескопа.

- Это детали, - главный химик Красноярского машиностроительного завода Наталья Федорова обвела рукой сразу это богатство. - Они - части изделия. А какого - не пытайте, не скажу. Права не имею.

Эта беседа имела место в гальваническомй цеху Красмша. Вместе с Натальей и другими журналистами мы ждали приезда министра обороны Сергея Шойгу. Красмаш - одно из ведущих предприятий ракетостроения, здесь в частности строится одна из лучших ракет морского базирования "Синева". А сейчас у Красмаша начинается вообще новая жизнь: по некоторым данным, именно это предприятие станет одним из ведущих производителем ракет " Сармат", которые придут на место устаревших ракет шахтного базирования Р-36М («Сатана») и которые уже сейчас здорово пугают западных партнеров.

Красмаш - одно из ведущих предприятий ракетостроенияФото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Выпуск "Сарматов" потребовал от предприятия существенного расширения производственных мощностей и модернизации. К примеру, гальванический цех открылся только в декабре прошлого года.

- Здесь теперь самое современное оборудование и очистительные системы, - рассказывает Наталья Федорова. - Загрязненная вода очищается и возвращается. Это замкнутый цикл. В этом цеху мы делаем очистку деталей, наносим необходимое покрытие и даже так называемое химическое фрезерование, когда химическим способом снимается слой металла.

Химическое фрезерование как раз и показали Сергею Шойгу. Когда вместе с директором Красмаша Александром Гавриловым министр вошел в цех, открылись массивные шторки на огромной ванной, в раствор опустили еще один алюминиевый цилиндр. В горле сразу же запершило, фрезерный химикат оказался очень сильным. Но шторки быстро закрылись, и за дальнейшей обработкой министр наблюдал по монитору компьютера. Для чего нужны эти цилиндры, так и осталось тайной.

Для чего нужны эти цилиндры, так и осталось тайнойФото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Цель визита главы оборонного ведомства в Красноярск – проверка выполнения гособоронзаказа. Как доложил Александр Гаврилов, все работы выполняются строго по графику. Кроме гальванического Сергей Шойгу осмотрел механический цех - здесь активисты заводской ячейки Юнармии преподнесли ему факел Универсиады, которая откроется через несколько дней (факел был изготовлен в цехах завода).

Чуть позже министр посетил и новейший ледовый дворец "Енисей", построенный в том числе и благодаря инвестициям военного ведомства. Здесь его сопровождал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Факел Универсиады, которая откроется через несколько днейФото: Владимир ДЕМЧЕНКО

- В нынешнем году по линии гособоронзаказа Министерство обороны вложит в предприятия Красноярского края более 20 миллиардов рублей, - сказал Сергей Шойгу на итоговом совещании. – Для сравнения в прошлом такие вложения составил и 12,3 миллиарда рублей. Кроме того, мы тесно работаем с властями края по вопросам обеспечения военнослужащих жильем, по предоставлению семьям военных мест в детских садах и школах, по трудоустройству жен офицеров и контрактников.

В рамках рабочей поездки Сергей Шойгу намерен также посетить предприятия оборонки в Иркутской области и в Татарстане, где также проверит выполнение гособоронзаказа.

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