2019-04-11T18:54:36+03:00
Экономика

Козак: Правительство договорилось с нефтяниками снизить цену дизеля до уровня октября 2018 года

Об этом вице-премьер сообщил на совещании президента России с членами кабинета министров
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вице-премьер России Дмитрий КозакВице-премьер России Дмитрий КозакФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На совещании президента России Владимира Путина с членами кабинета министров в четверг, 11 апреля, вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что нефтяники согласились снизить цены на дизельное топливо до уровня октября 2018 года.

«С нефтяниками буквально в понедельник еще раз встречались, договорились о следующем: они вернут цену на летний дизель к ценам октября прошлого года», - сказал он.

Вице-премьер отметил, что «это другой продукт с другой себестоимостью», и стоимость летнего дизеля ниже, чем зимнего, а договоренность правительства с нефтяниками, по его словам, «позволит снизить еще на 1,3 – 1,7 рубля на литр цену дизельного топлива - в основном, для сельхозпроизводителей».

«По состоянию на 10 апреля розничные цены на бензин в среднем составляют 42,3 рубля за литр, что на 1,4% больше, чем в декабре 2018 года. А на дизтопливо – 47,2 рубля, что на 1,6% выше, чем в декабре», - уточнил Дмитрий Козак.

Он пояснил, что «изменения в первую очередь обусловлены ростом с начала текущего года налога на добавленную стоимость на 2%», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он говорил, что у правительства России нет опасений по поводу повышения цен на бензин с 1 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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