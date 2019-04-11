2019-04-11T19:55:30+03:00
Выборы президента Украины 2019

Штаб Порошенко опроверг причастность к ролику, на котором Зеленского сбивает фура

Ранее по факту распространения видеоролика на Украине возбудили уголовное дело [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Штаб Порошенко опроверг причастность к ролику, на котором Зеленского сбивает фураШтаб Порошенко опроверг причастность к ролику, на котором Зеленского сбивает фураФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Избирательный штаб баллотирующегося на второй срок президента Украины Петра Порошенко опроверг причастность главы Незалежной к изготовлению и распространению видеоролика, на котором кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского сбивает грузовик.

«Ни администрация президента, ни штаб кандидата не имеют отношения», - передает издание «Корреспондент» комментарии штаба Порошенко о причастности к видео.

Напомним, ранее в избирательном штабе Зеленского сообщили, что представители Порошенко смонтировал и опубликовал видеоролик, на котором шоумена сбивает фура. «Если мы начнем публиковать всю грязь, то нам не хватит часов в сутки. Но это... слишком!», - заявила команда Зеленского.

Позже из-за распространения видеоролика полиция Украины возбудила уголовное дело по статье об угрозе или насилию в отношении государственного или общественного деятеля.

Как писал сайт kp.ru, Зеленский и Порошенко вышли во второй тур президентских выборов, которые состоится 21 апреля.

Порошенко опубликовал видео, где фура сбивает Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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