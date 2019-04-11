Полиция Украины возбудила уголовное дело из-за ролика, на котором Зеленского сбивает фура

СЕГОДНЯ 17:51 2019-04-11T17:51:27+03:00

В МВД Незалежной сообщили, что дело открыто по статье об угрозе или насилию в отношении государственного или общественного деятеля [видео]

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Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту распространения видеоролика, на котором кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского сбивает грузовик. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины

«По факту распространения видеоролика с участием кандидата в президенты открыто уголовное производство. В частности, полицейские проверяют возможное наличие угрозы его жизни или здоровью», - говорится в сообщении МВД.

Как сообщается, по данному факту главное следственное управление Национальной полиции открыло уголовное дело по статье об угрозе или насилию в отношении государственного или общественного деятеля.

Напомним, ранее в штабе Зеленского сообщил, что штаб баллотирующегося на второй срок президента Украины Петра Порошенко смонтировал и опубликовал видеоролик, на котором шоумена сбивает фура.

Сайт kp.ru писал о том, что Зеленский и Порошенко вышли во второй тур президентских выборов на Украине, который состоится 21 апреля. Политики также планируют провести дебаты, местом которых будет стадион «Олимпийский».

Порошенко опубликовал видео, где фура сбивает Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU