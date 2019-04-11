Штаб Порошенко смонтировал ролик, на котором Зеленского сбивает фура

СЕГОДНЯ 10:44 2019-04-11T10:46:38+03:00

Команда баллотирующегося на пост президента Украины шоумена уже рекомендовала ему усилить охрану [видео]

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Штаб баллотирующегося на второй срок президента Украины Петра Порошенко смонтировал и опубликовал видеоролик, на котором оппонента главы государства, шоумена Владимира Зеленского сбивает грузовик.

Шокирующая запись появилась в официальном Telegram-канале команды политика. Ролик смонтирован на основе последнего агитационного ролика Зеленского, в котором тот призывает сограждан объединиться ради лучшего будущего. В исправленной версии шоумена почти сразу сбивает фура, а затем на экране появляется изображение похожего на наркотики белого вещества и надпись: "У каждого своя дорога".

Порошенко опубликовал видео, где фура сбивает Зеленского.

В штабе Зеленского уже раскритиковали такие методы агитации действующего президента страны.

"Если мы начнем публиковать всю грязь, то нам не хватит часов в сутки. Но это... слишком!", - говорится в посте, опубликованном на странице команды в Facebook.

Соратники шоумена уже рекомендовали ему усилить охрану после таких выпадов оппонента.

Сайт kp.ru писал о том, что именно Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины, который состоится 21 апреля. Причем перед голосованием политики планируют провести дебаты. Местом их организации выбран киевский стадион "Олимпийский".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700638" frameborder="0"></iframe> «Шоколадный король» Порошенко еще поборется за кресло президента.21 апреля на Украине пройдет второй тур выборов президента. В нем встретятся нынешний глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU