Штаб Порошенко смонтировал ролик, на котором Зеленского сбивает фура
Штаб баллотирующегося на второй срок президента Украины Петра Порошенко смонтировал и опубликовал видеоролик, на котором оппонента главы государства, шоумена Владимира Зеленского сбивает грузовик.
Шокирующая запись появилась в официальном Telegram-канале команды политика. Ролик смонтирован на основе последнего агитационного ролика Зеленского, в котором тот призывает сограждан объединиться ради лучшего будущего. В исправленной версии шоумена почти сразу сбивает фура, а затем на экране появляется изображение похожего на наркотики белого вещества и надпись: "У каждого своя дорога".
Порошенко опубликовал видео, где фура сбивает Зеленского.
В штабе Зеленского уже раскритиковали такие методы агитации действующего президента страны.
"Если мы начнем публиковать всю грязь, то нам не хватит часов в сутки. Но это... слишком!", - говорится в посте, опубликованном на странице команды в Facebook.
Соратники шоумена уже рекомендовали ему усилить охрану после таких выпадов оппонента.
Сайт kp.ru писал о том, что именно Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины, который состоится 21 апреля. Причем перед голосованием политики планируют провести дебаты. Местом их организации выбран киевский стадион "Олимпийский".
«Шоколадный король» Порошенко еще поборется за кресло президента.21 апреля на Украине пройдет второй тур выборов президента. В нем встретятся нынешний глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»