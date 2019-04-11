2019-04-11T20:08:33+03:00
Общество

Путин поручил остановить рост тарифов на вывоз мусора

А для дальнейшей сортировки мусора будет построено около новых 200 заводов
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Путин поручил остановить рост тарифов на вывоз мусораПутин поручил остановить рост тарифов на вывоз мусораФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Президент РФ Владимир Путин дал правительству поручение следить за изменениями тарифов на вывоз мусора. Оплата услуг мусорщиков в большинстве регионов ложится на счет местных жителей. По указанию главы страны стоимость на эти услуги больше повышаться не должна.

На прошедшем совещании с членами правительства Владимир Путин посоветовал представителям соответствующих организаций правильнее и более тонко выстраивать взаимоотношения с региональными операторами, ответственными за работу по вывозу мусора.

"Самые главные поручения были очень простые: тариф для населения расти не должен, тот уровень, которого мы сегодня достигли, должен остаться… И нагрузки сильные региональному оператору делать сегодня нельзя, мы это прекрасно понимаем: все, что мы будем вменять регоператору в обязанность, может лечь на тариф для людей." - приводят РИА Новости комментарий главы Минприроды Дмитрия Кобылкина к поручениям президента

Также президент затронул тему постройки мусоросортировочных заводов, призванных в том числе и снизить тарифы на вывоз, а соответственно и последующую "ручную" сортировку мусора до минимума. 50 из 200 запланированных заводов правительство нацелено построить уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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