СЕГОДНЯ 20:32 2019-04-11T20:32:11+03:00

В Минске утверждают, что трубы давно нуждаются в капитальном ремонте, и проектные работы идут уже год

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Белоруссия решила закрыть на ремонт пять участков нефтепровода «Дружба», по которому нефть из России транзитом идет в Европу. Об этом сообщил вице-премьер республики Игорь Петришенко, пояснив, что трубы эксплуатируются уже почти 55 лет, и давно нуждаются в «регламентном обслуживании».

Он отметил, что белорусские специалисты призывали закрыть нефтепровод на ремонт еще полтора года назад, но тогда решили этого не делать, чтобы «не подводить партнеров», передает Sputnik Беларусь.

«Сейчас в связи с подходами, связанными с экологией, элементами зеленой экономики, мы видим, что есть моменты, которые мы не можем реализовать и обеспечить техобслуживание этого нефтепровода без определенных участков, чтобы либо ограничить, либо перекрыть. Наши специалисты, инженеры работают над этим», - приводит агентство слова Петришенко.

Сколько времени займет ремонт трубопровода, он сказать не смог, но заверил, что работы будут вестись так, чтобы не срывать законтрактованные поставки.

ИСТОЧНИК KP.RU