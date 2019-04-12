SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy

СЕГОДНЯ 05:59 2019-04-12T06:00:46+03:00

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В США с мыса Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon Heavy с саудовским спутником связи Arabsat 6A на борту. Компания SpaceX вела трансляцию запуска на своем сайте и в соцсетях.

Пуск состоялся в 18:35 по времени Восточного побережья США (01:35 мск). Через 2 минуты 39 секунд на высоте 59 км произошло отделение двух боковых ускорителей, а через 3 минуты 41 секунду после старта на высоте 106 км - сброс первой ступени.

Спустя семь минут два боковых блока первой ступени успешно сели на площадку неподалеку от места старта, а через две минуты посадку на плавучую баржу в Атлантике совершил центральный блок. В компании отметили, что все три блока ступени впервые успешно возвращены на землю.

SpaceX сообщила в Тwitter, что пришло подтверждение успешного развертывания Arabsat 6A на околоземной орбите, и заявила о завершении первой коммерческой миссии Falcon Heavy.

Саудовский спутник изготовленный компанией Lockheed Martin, предназначен для трансляции телефонных и интернет сигналов на районы Ближнего Востока и Северной Африки.

ИСТОЧНИК KP.RU