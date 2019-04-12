2019-04-12T07:37:33+03:00
Политика

Клинтон заявила, что Ассанжа надо привлечь к ответственности

Экс-госсекретарь пошутила, что это единственный иностранец, которого власти США будут рады видеть в стране
Юлия ДИВЕЕВА
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Хиллари КлинтонХиллари КлинтонФото: REUTERS
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Арестованный в четверг в Великобритании основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен понести ответственность за свои поступки. Такое заявление сделала бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

"Суть в том, что он должен ответить за то, что он сделал, по крайней мере за то, в чем его обвиняют", - сказала она.

При этом экс-кандидат в президенты США отметила иронию в том, что Ассанж "является единственным иностранцем, которого нынешняя администрация будет рада видеть в Соединенных Штатах", передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, WikiLeaks сделал достоянием общественности множество секретных и болезненных для Вашингтона документов о военных операциях американцев в Афганистане и Ираке, Гуантанамо, и многом другом, включая компромат на Хиллари Клинтон перед выборами-2016. Экс-госсекретарь винила Ассанжа в своем провале и даже обвиняла его в связях с Россией.

Напомним, 11 апреля британские правоохранители арестовали основателя Ассанжа после того, как Эквадор отказал журналисту в дальнейшем предоставлении убежища.

ИСТОЧНИК KP.RU

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