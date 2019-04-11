Ленин сдал Ассанжа: основателя WikiLeaks арестовали прямо в здании посольства Эквадора в Лондоне

Случилось то, чего британцы и американцы ждали целых семь лет. В четверг посольство Эквадора в Лондоне, где с 2012 года укрывался от уголовного преследования основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, сдало его британской полиции. Короля компромата арестовали прямо в здании дипмиссии.

Упирающегося 47-летнего австралийца вывела толпа мужчин в черном, тот что-то кричал и выглядел гораздо старше своих лет. Полностью седым он был еще до своего добровольного заточения здесь, но теперь отпустил и бороду.

- Джулиан Ассанж был арестован сотрудниками столичной полиции Лондона в посольстве Эквадора по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде, - сообщили правоохранители.

Всё время пребывания Ассанжа в посольстве рядом со зданием проходили пикеты.Фото: REUTERS

Напомним, ресурс Ассанжа публиковал множество секретных и болезненных для Вашингтона документов о военных операциях американцев в Афганистане и Ираке, Гуантанамо, и многом другом, включая компромат на Хиллари Клинтон перед выборами-2016. Снабдил его файлами американский военнослужащий Брэдли Мэннинг, который занимался первоначальным анализом разведывательной информации по Ираку и имел доступ к совершенно секретным данным. В 2010 году его арестовали по доносу, за годы заключения он сменил пол и стал называть себя Челси. В 2017 году Барак Обама помиловал Челси Мэннинг, и она вышла на свободу.

А вот Ассанжа за это время успели обвинить в сексуальных преступлениях против двух женщин в Швеции и объявить в международный розыск. В 2012 году его задержали в Лондоне и как только отпустили под залог, он побежал искать защиты у эквадорцев...

Джулиан Ассанж в отделении полиции после задержания.

Как пишет газета The Guardian, отношения Ассанжа с эквадорскими дипломатами с годами ухудшались, в марте его лишили доступа в интернет и запретили принимать посетителей. А президент Эквадора с красноречивым именем Ленин Морено (Ильичу, наверное, было бы стыдно за такого тезку) заявлял, что узник регулярно нарушал условия своего содержания в посольстве.

Президент Эквадора Ленин Морено.Фото: REUTERS

Сам Морено в июле прошлого года побывал с визитом в Лондоне, где договорился об отказе предоставлять Ассанжу убежище. А в последние дни поползли слухи о намерении англичан выдать его Соединенным Штатам за публикацию тысяч секретных материалов.

- Эта информация была из заслуживающего доверия источника в правительстве Эквадора, - сообщила адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон.

- Я потребовал от Великобритании гарантировать, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь. Британское правительство подтвердило это в письменной форме, - оправдывается теперь Ленин в Твиттере.

РЕАКЦИЯ

«Эквадор незаконно прекратил действие политического убежища Ассанжа в нарушение международного права. Он был арестован британской полицией в здании посольства Эквадора».

(портал WikiLeaks).

«Он арестован в Лондоне, поэтому я сейчас ничего не могу сказать. Мы, безусловно, надеемся, что все его права будут соблюдены».

(Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь президента РФ - журналистам).

«Рука «демократии» сжимает горло свободе»

(Мария ЗАХАРОВА, официальны представитель МИД РФ - в Фейсбуке).

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Андрей КОРТУНОВ, гендиректор Российского совета по международным делам:

«Если британцы обманут, то достанется всем»

- Дело шло к этому давно. Ленин, еще только придя к власти, говорил, что дело Ассанжа как камень в ботинке. Так что его сдача была только вопросом времени. Если британцы сдержат свое обещание, то всем будет лучше: Ассанж, которого те обвиняют в неявке в суд, вскоре будет на свободе, а Эквадор сбросит с себя давний груз. Ежели обманут, то достанется всем. Мировая общественность заклюет и Ленина, и Лондон, и Вашингтон. Надеюсь, что они все это продумали, и такого исхода событий не произойдет.

Йоханнес ВАЛЬСТРЁМ, журналист-документалист (Швеция):

«Пусть Ленин покажет гарантии Лондона!»

- Претензии англичан очень мутные: Ассанж не явился в суд по теме, которой уже давно нет. Тем временем в США уже идет судебный процесс по публикации WikiLeaks материалов Госдепа 2010-2011 годов. Челси Мэннинг отказалась давать показания и теперь без суда снова оказалась в тюрьме. Это закрытый военный суд в штате Вирджиния близ главного штаба ЦРУ. Подсудимый там не имеет права привести собственную защиту. Это шутка, а не суд, очень злая шутка.Что касается гарантий британского правительства, то их никто не видел. Пусть Ленин их покажет!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ассанж назвал условие, при котором он готов сдаться британским властям

Адвокат основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа рассказал, при каком условии его клиент, который с 2012 года живет в посольстве Эквадора в Лондоне из-за опасений экстрадиции в Швецию или США, готов сдаться властям Великобритании. (подробности)