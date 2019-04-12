Лидер британской оппозиции призвал правительство не экстрадировать Ассанжа

СЕГОДНЯ 06:16 2019-04-12T06:27:57+03:00

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Не выдавать австралийского журналиста Джулиана Ассанжа американским властям призвал правительство Великобритании лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

"Британское правительство должно противостоять экстрадиции Джулиана Ассанжа в США за раскрытие свидетельств зверских преступлений в Ираке и Афганистане", - написал он в Twitter.

Как сообщал сайт kp.ru, 11 апреля британские правоохранители арестовали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Эквадор отказал журналисту в дальнейшем предоставлении убежища. Арест был произведен по ордеру, выданному судом магистратов Вестминстера еще 29 июня 2012 года.

Австралиец прятался в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года, когда его обвинили в Швеции в сексуальном насилии. Однако Ассанж боялся, что шведы просто после ареста выдадут его США, где его обвиняют во взломе и опубликовании секретной информации.

WikiLeaks сделал достоянием общественности множество секретных и болезненных для Вашингтона документов о военных операциях американцев в Афганистанеи Ираке, Гуантанамо, и многом другом, включая компромат на Хиллари Клинтонперед выборами-2016.

ИСТОЧНИК KP.RU