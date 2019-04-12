Лидер британской оппозиции призвал правительство не экстрадировать Ассанжа
Не выдавать австралийского журналиста Джулиана Ассанжа американским властям призвал правительство Великобритании лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.
"Британское правительство должно противостоять экстрадиции Джулиана Ассанжа в США за раскрытие свидетельств зверских преступлений в Ираке и Афганистане", - написал он в Twitter.
Как сообщал сайт kp.ru, 11 апреля британские правоохранители арестовали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Эквадор отказал журналисту в дальнейшем предоставлении убежища. Арест был произведен по ордеру, выданному судом магистратов Вестминстера еще 29 июня 2012 года.
Австралиец прятался в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года, когда его обвинили в Швеции в сексуальном насилии. Однако Ассанж боялся, что шведы просто после ареста выдадут его США, где его обвиняют во взломе и опубликовании секретной информации.
WikiLeaks сделал достоянием общественности множество секретных и болезненных для Вашингтона документов о военных операциях американцев в Афганистанеи Ираке, Гуантанамо, и многом другом, включая компромат на Хиллари Клинтонперед выборами-2016.
ИСТОЧНИК KP.RU