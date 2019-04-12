В ДР Конго эпидемия лихорадки Эболы достигла пика
Министерство здравоохранения ДР Конго сообщило, что число случаев заражения смертельно опасным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в стране достигло почти 1200.
- С начала эпидемии число случаев достигло 1186, включая 1120 подтвержденных случаев и 66 возможных, -прокомментировали в самом ведомстве.
Ранее сообщалось о 1009 случаях заражения и 629 погибших.
По последним официальным данным 751 человек погиб, 354 вылечились, 316 подозрительных случаев расследуются, сообщает "РИА-Новости".
Напомним, болезнь, которая вызвана опасным вирусом Эбола - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Страшная разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад в австралийском благотворительном фонде подсчитали, что в Африке каждый час пять человек заражаются вирусом Эбола.
ИСТОЧНИК KP.RU