Авиаперевозчикам обнулят НДС за полеты минуя Москву

СЕГОДНЯ 09:02 2019-04-12T09:02:14+03:00

Авиаперевозчикам могут обнулить НДС, но не на всех рейсах Фото: Алина НИЗАМОВА

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Авиаперевозчики могут рассчитывать на нулевой НДС за полеты, которые осуществляются вне зоны московских аэропортов. Такое предложение рассматривают в правительстве и предлагают ввести это правило на бессрочной основе. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже были рассмотрены на заседании кабинета министров.

Помимо экономии для авиаперевозчиков это приведет к расширению региональных маршрутов, развитию транспортной инфраструктуры пассажирских перевозок и снизит нагрузку на столичный авиаузел.

Аналогичная льгота с нулевым НДС уже действует на ряде маршрутов в Крым, Севастополь, Дальний Восток. Обнуление налога решит еще одну проблему – рост цен на билеты, его удастся затормозить, а перевозчики высвободят средства для обновления авиапарка. Для перелетов в Москву сохранят ставку в 10 процентов до 1 января 2021 года.

Льгота обойдется бюджету в примерно в 10 млрд рублей, но в перспективе ситуация должна стабилизироваться. Теперь дело за Госдумой. Депутаты рассмотрят предложение в весеннюю сессию, пишет газета «Известия».

Ранее российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (профессиональное объединение авиакомпаний) обратилась к вице-премьеру Максиму Акимову, указав, что дела в отрасли — печальные. Убытки за 2018 год превысили 50 млрд рублей. Причины: более чем на 30% за год подорожал авиакеросин, на 10% - аэропортовые услуги, на 4,8% - аэронавигационное обслуживание. В связи с этим авиакомпании просят финансовой помощи у правительства: субсидию для частичной компенсации выросших расходов, обнуление НДС для полетов не через Москву.

Что происходит с ценами на авиабилеты

Эксперты рапортуют, что видят снижение на пару процентов, а на деле оказывается, что цифры не только не уменьшаются, но и растут.

ИСТОЧНИК KP.RU