Цены на авиабилеты резко пошли вверх

За январь-февраль цена полета в эконом-классе увеличилась на 7,5%. При том, что за весь 2018 год такие авиабилеты подорожали в среднем всего на 2,3%. И то ли еще будет, самый «высокий» сезон еще впереди.

Как следует из письма Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (профессиональное объединение авиакомпаний) вице-премьеру Максиму Акимову, дела в отрасли — печальные. Убытки за 2018 год превысили 50 млрд рублей. Причины: более чем на 30% за год подорожал авиакеросин, на 10% - аэропортовые услуги, на 4,8% - аэронавигационное обслуживание. В связи с этим авиакомпании просят финансовой помощи у правительства: субсидию для частичной компенсации выросших расходов, обнуление НДС для полетов не через Москву (прямые перелеты из региона в регион менее выгодны, чем через столицу). Либо — будут выкручиваться как могут. Что, судя по письму, россиянам грозит не только ростом цен на билеты. Но и «оптимизацией маршрутной сети» за счет сокращения части региональных маршрутов, приостановкой обновления парка самолетов, сокращением сервисных программ для пассажиров.

В начале года авиаторы уже обращались в правительство с просьбой компенсировать им затраты на вздорожавший авиакеросин, но безрезультатно. В итоге в феврале крупнейшие онлайн-продавцы авиабилетов — Biletix, Aviasales, OneTwoTrip - констатировали: цены на внутренние и зарубежные перелеты в среднем увеличились где-то на 5-7%.

С тех пор ситуация лучше не стала. По данным онлайн-агентства «Купибилет», авиабилеты на майские праздники в Прагу и Париж в среднем по сравнению с прошлым годом подорожали почти на 10 тысяч руб, а в Рим - чуть ли не втрое. Тут, конечно, можно говорить еще и о изменении курса рубля к евро. Но стоимость билетов в Сочи выросла с 6800 до 9200 рублей, в Симферополь — с 8800 до 10300.

Специалисты предупреждают, что повышение цен может быть и скрытым. Например, когда компании меняют условия для наиболее дешевых тарифов — сокращают число бесплатных услуг. То есть улететь можно вроде как по той же цене, что и год назад — но теперь бесплатно провести можно с собой только ручную кладь, а за багаж надо доплачивать.

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