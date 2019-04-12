2019-04-12T10:50:35+03:00
Авто

Правительство утвердило правила тюнинга автомобилей

Прежде чем вносить изменения в конструкцию машины, владельцу придется получить разрешение в Госавтоинспекции
Елена АКИМОВА
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В России появятся новые правила тюнинга автомобилейВ России появятся новые правила тюнинга автомобилейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Правительство решило навести порядок в вопросах тюнинга авто. Если раньше автовладельцы перекраивали и модернизировали свои машины исходя из предпочтений и полноты кошелька, то теперь процедуру упорядочат. Перед тем, как начинать ремонт нужно будет получить заключение технической экспертизы. Выдает его испытательная лаборатория, а уже потом со справкой обратиться в Госавтоинспекцию. Если никаких технических препятствий нет, то собственнику предоставят полную свободу действий.

Если же есть нарекания, то в тюнинге могут отказать. Веским аргументом для запрета будут изменения, которые затрагивают идентификационный номер, изменяют базу или увеличивают максимально разрешенную массу транспортного средства. Кроме того, нельзя заменять кузов, кабину или шасси частями, которые маркой ТС не предусмотрены.

После завершения тюнинга машину нужно будет еще раз показать в подразделении ГИБДД, где выдадут свидетельство, что все изменения внесены на законных основаниях.

Все это должно сделать государственный надзор более прозрачным и понятным, говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте кабмина.

До настоящего времени порядка внесения изменений в конструкцию машины официально не существовало. Это делало процесс «сложным, запутанным и дорогостоящим для автовладельцев», сообщает телеканал «360».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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