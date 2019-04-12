2019-04-12T11:46:44+03:00
Общество

Лондонский суд арестовал активы российского банкира по всему миру

На данный момент бывший совладелец "Внешпромбанка" находится в Англии и не может уезжать из страны
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Лондонский суд арестовал активы российского банкира по всему мируЛондонский суд арестовал активы российского банкира по всему мируФото: Архив "КП"
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Суд Лондона арестовал активы по всему миру бывшего совладельца российского "Внешпромбанка" Георгия Беджамова на общую сумму $1,75 миллиардов.

Среди арестованного виллы в итальянском Сант-Аньелло и французском Кап-д'Ай, недвижимость в Белгравии, земля в Московской области. Кроме этого Беджамов обязан раскрыть другие активы, которые стоят более 50 тысяч фунтов.

На данный момент бывший совладелец "Внешпромбанка" находится в Англии не может уезжать из страны.

"Внешпромбанк" в России был признан банкротом в марте 2016 года. По версии следствия, Беджамов, являясь совладельцем банка, занимался мошенничеством в особо крупном размере.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что у хозяев разорившегося «Внешпромбанка» нашли килограммы драгоценностей. Полицейские обыскали квартиру бывшего совладельца банка, брата Ларисы Маркус, Георгия Беджамова. В баре, среди дорогих коньяков и виски, лежала подарочная деревянная коробка из-под трех бутылок вина. Открыв крышку, оперативники увидели, что коробка доверху набита золотыми украшениями с бриллиантами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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