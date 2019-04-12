Годовая инфляция в марте составила 5,3%

СЕГОДНЯ 16:46 2019-04-12T16:46:45+03:00

ЦБ: Годовая инфляция в России в марте составила 5,3% Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Центробанке отметили, что уровень инфляции отражает влияние повышения НДС, ослабления рубля и удорожания нефтепродуктов

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В марте текущего года годовая инфляция в России составила 5,3%. Об этом сообщил Банк России.

"Наблюдаемый уровень годовой инфляции отражает влияние повышения НДС, а также произошедших в 2018 году ослабления рубля и удорожания нефтепродуктов", - говорится в материалах Центробанка.

По данным регулятора, перенос повышения ставки НДС до 20% в цены во многом реализован, но некоторые из отложенных эффектов в ближайшее время еще могут осуществиться.

"По прогнозу Банка России, локальный пик годовой инфляции будет пройден в марте - апреле 2019 года", - отмечает Банк России.

ИСТОЧНИК KP.RU