Годовая инфляция в марте составила 5,3%
В Центробанке отметили, что уровень инфляции отражает влияние повышения НДС, ослабления рубля и удорожания нефтепродуктов
ЦБ: Годовая инфляция в России в марте составила 5,3%Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В марте текущего года годовая инфляция в России составила 5,3%. Об этом сообщил Банк России.
"Наблюдаемый уровень годовой инфляции отражает влияние повышения НДС, а также произошедших в 2018 году ослабления рубля и удорожания нефтепродуктов", - говорится в материалах Центробанка.
По данным регулятора, перенос повышения ставки НДС до 20% в цены во многом реализован, но некоторые из отложенных эффектов в ближайшее время еще могут осуществиться.
"По прогнозу Банка России, локальный пик годовой инфляции будет пройден в марте - апреле 2019 года", - отмечает Банк России.
ИСТОЧНИК KP.RU