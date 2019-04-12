2019-04-12T17:14:13+03:00
Происшествия

В московской электричке парень совращал 12-летнюю девочку

Полиция и следователи разыскивают подозреваемого
Татьяна ВЛАДИМИРСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Подозреваемого разыскивает полиция и следователиПодозреваемого разыскивает полиция и следователиФото: предоставлено очевидцем
Изменить размер текста:

12-летняя девочка стала жертвой развратника в московской электричке. Она одна стояла у двери электропоезда, когда к ней подошел молодой человек.

На видео, имеющемся в редакции сайта KP.RU, видно, как парень, глядя на девочку, стал совершать неприличные действия прямо перед ней, пытаясь привлечь внимание подростка. Испуганная девочка стала оглядываться по сторонам, но просить помощи было не у кого. Однако, она не растерялась и решила быстро выбежать из вагона. Извращенец остался в поезде, но ушел в другое место электрички.

Как сообщили KP.RU в правоохранительных органах, случай произошел в электричке Лианозово-Луговая Савеловского направления 7 апреля. По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого разыскивает полиция и следователи.

ВАЖНО

Если вам что-то известно об этом случае, или вы узнали подозреваемого - обращайтесь в редакцию "КП". Мы передадим информацию в правоохранительные органы

8-968-712-6401

Видео редакция не публикует по этическим соображениям.

В московской электричке парень совращал 12-летнюю девочку Фото: предоставлено очевидцем

В московской электричке парень совращал 12-летнюю девочкуФото: предоставлено очевидцем

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко: 18 апреля должно начаться "пасхальное" перемирие в Донбассе
МИД Литвы вручил России ноту протеста
Актера сериала «Деффчонки» проверяют на причастность к сбыту наркотиков
Минфин: Профицит бюджета РФ в январе-марте составил 2,2% ВВП
Оружейный барон из Ховрино: Пенсионер хранил в квартире целый арсенал оружия и боеприпасов
Годовая инфляция в марте составила 5,3%
Суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей
Тимошенко обратилась к Порошенко и Зеленскому с призывом не подрывать уважение к президенту
Дело режиссёра Серебренникова отправят на новую экспертизу
Жителей Москвы предупреждают о «желтом уровне» погодной опасности
Голикова назвала регионы с самым высоким и низким уровнем смертности
Матвиенко рассказала, при каких условиях российская делегация вернется в ПАСЕ
Глава Федерации автовладельцев России: Утвержденные правила тюнинга автомобилей помогут бороться с коррупцией
Путин заявил, что призыв на военную службу постепенно уйдет в прошлое
Военный совет Судана отказался выдать экс-президента Международному уголовному суду
Россияне рассказали, что их обижает на работе больше всего
В России началось производство зенитно-ракетной системы «Витязь-ПВО»
Фанатам Кокорина и Мамаева отказали в проведении митинга
В Приморье сроки выдачи разрешений на строительство сократили со 150 дней до 93
Глава Disney уходит в отставку
На Украине объявили в розыск капитана российского судна "Норд"
Представитель штаба Зеленского прокомментировал его скандал с Порошенко