В московской электричке парень совращал 12-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 17:09 2019-04-12T17:14:13+03:00

Изменить размер текста: A A

12-летняя девочка стала жертвой развратника в московской электричке. Она одна стояла у двери электропоезда, когда к ней подошел молодой человек.

На видео, имеющемся в редакции сайта KP.RU, видно, как парень, глядя на девочку, стал совершать неприличные действия прямо перед ней, пытаясь привлечь внимание подростка. Испуганная девочка стала оглядываться по сторонам, но просить помощи было не у кого. Однако, она не растерялась и решила быстро выбежать из вагона. Извращенец остался в поезде, но ушел в другое место электрички.

Как сообщили KP.RU в правоохранительных органах, случай произошел в электричке Лианозово-Луговая Савеловского направления 7 апреля. По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого разыскивает полиция и следователи.

ВАЖНО

Если вам что-то известно об этом случае, или вы узнали подозреваемого - обращайтесь в редакцию "КП". Мы передадим информацию в правоохранительные органы

8-968-712-6401

Видео редакция не публикует по этическим соображениям.

В московской электричке парень совращал 12-летнюю девочкуФото: предоставлено очевидцем

ИСТОЧНИК KP.RU