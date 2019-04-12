Владимир Путин за год заработал 8 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:07 2019-04-12T18:23:34+03:00

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В пятницу, 12 апреля, президент России Владимир Путин опубликовал данные своей налоговой декларации за прошлый год. Согласно этим сведениям, доход главы российского государства уменьшился более чем в два раза по сравнению с 2017 годом.

Доход Путина составил 8,648 млн рублей, тогда как в предыдущем году он заработал 18,7 млн рублей. Но по итогам 2017 года была посчитана продажа земельного участка в 15 соток. В 2016 году президент России заработал около 8 млн 858 тысяч рублей, что больше доходов 2018 года на 210 тысяч рублей. В среднем в прошлом году доход Путина составил около 720 тысяч рублей в месяц.

Декларация президента России о доходах, расходах и имуществе опубликована на сайте Кремля. По этим данным, у главы государства также имеются автомобили "ГАЗ М-21" и "Нива", автоприцеп "Скиф".

ИСТОЧНИК KP.RU