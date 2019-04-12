2019-04-12T22:13:06+03:00
Экономика

"Газпром" сменил главу одной из важнейших компаний холдинга

Новым гендиректором "Газпром межрегионгаза" назначен Сергей Густов
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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"Газпром" сменил главу одной из выжнейших компаний холдинга"Газпром" сменил главу одной из выжнейших компаний холдингаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Один из ключевых топ-менеджеров "Газпрома" Кирилл Селезнев, являвшийся генеральным директором "Газпром межрегионгаза" и возглавлявший департамент 314 (маркетинг и переработка газа) уходит в отставку. Теперь он будет строить газохимический комплекс "Газпрома" на Балтике.

Назначение Селезнева на новую должность связано с окончанием контракта по своим должностям, его место на посту гендиректора "Газпром межрегионгаза" займет Сергей Густов. На должность начальника департамента 314 назначен бывший заместитель Селезнева Генадий Сухов.

Как сообщает ТАСС, Кирилл Селезнев отныне занимает должность генерального директора компании-оператора и некогда отдельного проекта "Газпрома", "Балтийский СПГ" - завод по сжижению газа в Усть-Луге теперь объединен с компанией "Русхимальянс" и находится под управлением "Газпрома".

В числе крупных должностных перестановок "Газпрома" и переход на пост заместителя генерального директора "Газпром инвеста" бывшего начальника департамента 307 Всеволода Черепанова.

Кирилл Селезнев возглавлял "Межрегионгаз" с 2003 года, в настоящий момент он также состоит в совете директоров банка "Россия", обладая чуть менее 12% акций банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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