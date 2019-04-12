В реке в Германии нашли бомбу времен Второй мировой

СЕГОДНЯ 22:28 2019-04-12T22:28:10+03:00

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В реке Майн в германском городе Франкфурт-на-Майне нашли бомбу времен Второй мировой войны.

Как пишет газета Bild, это неразорвавшаяся американская авиабомба с взрывателем весом 250 кг. Снаряд планируется обезвредить 14 апреля. Для этого эвакуируют 600 жителей расположенных поблизости домов.

В конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию сбросили больше 2 млн различных бомб. Более 20% снарядов не разорвались, поэтому их нередко находят при строительстве дорог или зданий. Обычно саперы обезвреживают бомбы в течение нескольких часов. При этом проводится эвакуация жителей.

Ранее самой многочисленной была эвакуация во Франкфурте-на-Майне в сентябре 2017 года. Тогда временно покинули свои дома 60 тысяч жителей. В конце марта не меньше 2 тысяч человек эвакуировали из-за обнаружения бомбы в Кельне.

ИСТОЧНИК KP.RU