Команда Зеленского опубликовала видео со встречи с Макроном
В подтверждение того, что встреча кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона действительно состоялась, команда украинского новоиспеченного политика опубликовала видео с переговоров в Елисейском дворце.
Команда Зеленського on Twitter.Встреча Владимира Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона
В соцсетях были опубликованы кадры с протокольной съемки. Журналистов на минуту пригласили в зал, где проходили переговоры делегаций, чтобы они могли сделать фотографии и видео.
Как ранее писал сайт kp.ru, кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" после встречи с Макроном рассказал, что беседа прошла конструктивно, и лично ему, Зеленскому, было приятно. От развернутых комментариев кандидат отказался.
Встреча Макрона и Зеленского состоялась в Елисейском дворце в Париже 15 апреля. В тот же день через пару часов глава Франции принял у себя действующего президента Украины Петра Порошенко.
ИСТОЧНИК KP.RU
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