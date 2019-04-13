Команда Зеленского опубликовала видео со встречи с Макроном

СЕГОДНЯ 01:37 2019-04-13T01:37:47+03:00

Владимир Зеленский и его команда встретились с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Фото: REUTERS

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В подтверждение того, что встреча кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона действительно состоялась, команда украинского новоиспеченного политика опубликовала видео с переговоров в Елисейском дворце.

Команда Зеленського on Twitter.Встреча Владимира Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона

В соцсетях были опубликованы кадры с протокольной съемки. Журналистов на минуту пригласили в зал, где проходили переговоры делегаций, чтобы они могли сделать фотографии и видео.

Как ранее писал сайт kp.ru, кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" после встречи с Макроном рассказал, что беседа прошла конструктивно, и лично ему, Зеленскому, было приятно. От развернутых комментариев кандидат отказался.

Встреча Макрона и Зеленского состоялась в Елисейском дворце в Париже 15 апреля. В тот же день через пару часов глава Франции принял у себя действующего президента Украины Петра Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU