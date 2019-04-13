2019-04-13T01:37:47+03:00
Выборы президента Украины 2019

Команда Зеленского опубликовала видео со встречи с Макроном

В сеть выложили кадры с протокольного фотографирования переговоров [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Владимир Зеленский и его команда встретились с президентом Франции Эмманюэлем МакрономВладимир Зеленский и его команда встретились с президентом Франции Эмманюэлем МакрономФото: REUTERS
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В подтверждение того, что встреча кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона действительно состоялась, команда украинского новоиспеченного политика опубликовала видео с переговоров в Елисейском дворце.

Команда Зеленського on Twitter.Встреча Владимира Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона

В соцсетях были опубликованы кадры с протокольной съемки. Журналистов на минуту пригласили в зал, где проходили переговоры делегаций, чтобы они могли сделать фотографии и видео.

Как ранее писал сайт kp.ru, кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" после встречи с Макроном рассказал, что беседа прошла конструктивно, и лично ему, Зеленскому, было приятно. От развернутых комментариев кандидат отказался.

Встреча Макрона и Зеленского состоялась в Елисейском дворце в Париже 15 апреля. В тот же день через пару часов глава Франции принял у себя действующего президента Украины Петра Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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