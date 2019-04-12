В Париже началась встреча Макрона с Зеленским
В Елисейском дворце в Париже началась встреча президента Франции Эммануэль Макрон с кандидатом в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским, на которой они обсудят взаимоотношения Киева и Парижа.
Зеленский прибыл на Елисейские поля для встречи с Макроном.
Сегодня Макрон также планирует встретиться и с оппонентом Зеленского, действующим президентом Украиной Петром Порошенко.
Накануне в четверг, 11 апреля, между двумя кандидатами в президенты Украины произошла перепалка в прямом эфире украинского телеканала «1+1». Действующий президент вызвал оппонента на дебаты «прямо сейчас», на что шоумен ответил, что находится в Париже и готовится к встрече с Макроном, и Порошенко это прекрасно известно. После чего кандидат от партии «Слуга народа» повесил трубку.
Напомним, второй тур президентских выборов на Украине пройдет в воскресенье, 21 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU