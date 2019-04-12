В Париже началась встреча Макрона с Зеленским

СЕГОДНЯ 17:52 2019-04-12T17:52:43+03:00

Сразу после встречи с кандидатом в президенты от партии «Слуга народа» французский президент планирует встретиться с Петром Порошенко [видео]

Изменить размер текста: A A

В Елисейском дворце в Париже началась встреча президента Франции Эммануэль Макрон с кандидатом в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским, на которой они обсудят взаимоотношения Киева и Парижа.

Зеленский прибыл на Елисейские поля для встречи с Макроном.

Сегодня Макрон также планирует встретиться и с оппонентом Зеленского, действующим президентом Украиной Петром Порошенко.

Накануне в четверг, 11 апреля, между двумя кандидатами в президенты Украины произошла перепалка в прямом эфире украинского телеканала «1+1». Действующий президент вызвал оппонента на дебаты «прямо сейчас», на что шоумен ответил, что находится в Париже и готовится к встрече с Макроном, и Порошенко это прекрасно известно. После чего кандидат от партии «Слуга народа» повесил трубку.

Напомним, второй тур президентских выборов на Украине пройдет в воскресенье, 21 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU