Зеленский назвал свою беседу с Макроном конструктивной
Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский сообщил, что его встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном прошла конструктивно.
«Мне было приятно встретить господина Макрона», - сказал Зеленский.
От каких-либо развернутых комментарий по итогам встречи кандидат отказался.
Встреча Макрона и Зеленского состоялась в Елисейском дворце в Париже в пятницу, 15 апреля. После встречи с шойменом французский президент планирует встречу с Порошенко.
Ранее представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в ближайшее время не планирует встречу с Зеленским. Однако, у канцлера в планах встреча в Берлине с действующим президентом Порошенко, на которой стороны ситуацию в Донбассе и Керченском проливе, проведение реформ и развитие двусторонних отношений.
Зеленский прибыл на Елисейские поля для встречи с Макроном.
ИСТОЧНИК KP.RU