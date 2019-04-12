Зеленский назвал свою беседу с Макроном конструктивной

СЕГОДНЯ 18:48 2019-04-12T18:48:54+03:00

Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» отказался от развернутых комментариев встречи с французским президентом [видео]

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Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский сообщил, что его встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном прошла конструктивно.

«Мне было приятно встретить господина Макрона», - сказал Зеленский.

От каких-либо развернутых комментарий по итогам встречи кандидат отказался.

Встреча Макрона и Зеленского состоялась в Елисейском дворце в Париже в пятницу, 15 апреля. После встречи с шойменом французский президент планирует встречу с Порошенко.

Ранее представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в ближайшее время не планирует встречу с Зеленским. Однако, у канцлера в планах встреча в Берлине с действующим президентом Порошенко, на которой стороны ситуацию в Донбассе и Керченском проливе, проведение реформ и развитие двусторонних отношений.

Зеленский прибыл на Елисейские поля для встречи с Макроном.

ИСТОЧНИК KP.RU