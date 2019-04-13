2019-04-13T07:42:45+03:00
Выборы президента Украины 2019

Порошенко намерен провести выборы в Донбассе до марта 2020 года

Президент Украины пообещал за год завершить политический процесс, который затягивал в течение пяти лет
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Местные выборы в Донбассе должны состояться до марта 2020 года. Об этом журналистам заявил президент Украины Петр Порошенко в Париже после завершения встречи с президентом Франции Эманюэлем Макроном

Он отметил, что до того момента необходимо подготовить повестку дня, которая включала бы начало реализации компонента по безопасности минских соглашений: в частности вывод иностранных войск, вывод тяжелой техники, реализацию позиции по переводу под международный контроль неподконтрольного участка украинско-российской границы.

"Как только компонент по безопасности минских договоренностей будет установлен - сразу же перейти к переговорам по политическому урегулированию", - сказал Порошенко.

Таким образом глава Украины надеется до 2020 года завершить политический процесс и имплементировать эту часть минских договорённостей, передает РИА Новости.

Напомним, 21 апреля на Украине пройдет второй тур президентских выьборов, в котором Порошенко будет бороться против Владимира Зеленского, который является безусловным лидером в голосовании первого тура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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