Стали известны тайные имена членов семьи Порошенко, предназначенные для выезда из Украины

СЕГОДНЯ 09:12 2019-04-13T09:12:17+03:00

С 2016 года президент Украины Петр Порошенко и члены его семьи несколько раз выезжали за пределы Украины, используя подставные имена Фото: REUTERS

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С 2016 года президент Украины Петр Порошенко и члены его семьи несколько раз выезжали за пределы Украины, используя подставные имена. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

По имеющимся данным, изготовлением подставных документов для членов семьи президента Украины занималась Служба безопасности Украины (СБУ). Так, были изготовлены документы на Веру Лазареву (Vera Lazarieva), Ивана Дехтерева (Ivan Dekhteriev), Евгению Сафонову (Evheniia Safonova), Александра Сыщикова (Oleksandr Syshchykov), Катерину Боеву (Kateryna Boieva), Виталия Кокорина (Vitalii Kokorin), Елену Сенченко (Olena Senchenko) и Ольгу Герасименко (Olha Herasymenko). Отмечается, что такое количество паспортов необходимо для всех членов семьи Порошенко и няни его несовершеннолетних внуков.

Издание также опубликовало список перелетов Петра Порошенко и его семьи. Согласно имеющимся данным, украинский президент трижды побывал на Мальдивах, столько же раз в Испании, где у него есть дом, а также в Норвегии и Франции.

Для перелетов президент Украины пользовался частными самолетами* в частности, в 2016 году Порошенко летал на Мальдивы на бизнес-джете Gulfstram с номером T7-PRM, который принадлежит американскому миллиардеру украинского происхождения Алесу Ровту.

ИСТОЧНИК KP.RU