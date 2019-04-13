В США мужчина сбросил пятилетнего мальчика с третьего этажа торгового центра

СЕГОДНЯ 13:25 2019-04-13T13:25:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В американском городе Блумингтон (штат Миннесота) посетитель торгового центра сбросил с третьего этажа галереи чужого пятилетнего ребенка. В результате случившегося мальчик получил серьезные травмы и был госпитализирован.

"Она кричала: "Боже, моего ребенка кто-то сбросил вниз", - приводит телеканал WCCO слова одного из очевидцев случившегося.

Позже полиции удалось задержать мужчину, сбросившего ребенка. Им оказался ранее судимый 24-летний местный житель Эммануэль ДеШон Аранда.

WCCO отмечает, что в 2015 году он был осужден за вандализм в библиотеке Миннеаполиса - крупнейшего города штата, недалеко от которого расположен Блумингтон. В этом же году Аранду осудили за вандализм в торговом центре, где произошло ЧП; в частности, он "бросал различные предметы с верхнего этажа и сопротивлялся аресту".

Сам Аранда заявил, что у него "есть проблемы с гневом". Он отметил, что "так бывает не всегда".

В настоящий момент ведется расследование случившегося. Представители торгового центра заявили, что готовы оказать содействие правоохранительным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU