В Австралии котенок выжил после стирки в машинке

СЕГОДНЯ 15:47 2019-04-13T15:47:27+03:00

Хозяйка не заметила питомца в корзине для вещей, и случайно отправила его в стиральную машину

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В Австралии шестимесячный котенок Поппи выжил после получасовой стирки в машинке, куда хозяйка случайно отправила его вместе с грязными вещами.

Спустя некоторое время она заметила, что домашний любимец пропал. Обнаружить котенка удалось только через полчаса, перед тем, как будет включен режим отжима в стиральной машинке.

Поппи сразу же доставили в ветеринарную клинику, передает ABC News. Специалисты диагностировали у него травму головы, ушиб глаза, также у котенка была пониженная температура, а в легких обнаружена вода. Несмотря на это, уже через три недели Поппи полностью поправилась.

Ранее сайт kp.ru писал, что на Камчатке девятилетний мальчик задохнулся в стиральной машинке. Ребенок залез внутрь пока родителей не было дома, однако назад не смог выбраться. Когда мать мальчика нашла его, он уже был мертв.

ИСТОЧНИК KP.RU