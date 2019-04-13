Погода в Москве на следующей неделе будет теплая и без осадков
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что прохладная погода в Москве в середине апреля по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме. По его словам, заметное потепление в столице можно ждать только с 18 числа по 21 апреля.
"Практически вся следующая неделя без осадков в Москве, - приводит ТАСС его слова. И постепенно за счет антициклона будут слабые отрицательные ночные температуры по области, в Москве - около нуля».
Варакин добавил, что в начале следующей недели столбики термометров в столице будут находится на отметке от 9 до 12 градусов выше ноля днем. При этом уже, начиная со среды температура будет достигать 15-18 градусов тепла.
Представитель Росгидромета уточнил, что заметное похолодание в столице, которое наблюдается в настоящие дни, полностью соответствует обычным значениям для этих дат. По его словам, в Москве «сейчас дефицит осадков, они в основном по югу Подмосковья идут: Каширский район, Серпуховской, Ступинский, Коломенский».
ИСТОЧНИК KP.RU