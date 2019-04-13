Самый большой самолет в мире совершил первый полет в Калифорнии

СЕГОДНЯ 21:08 2019-04-13T21:08:54+03:00

Самый большой самолет в мире совершил первый полет. Фото с видео

Испытания прошли над пустыней к северу от Лос-Анджелеса

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Компания Stratolaunch Systems провела испытания первого полета самого большого в мире двухфюзеляжного шестимоторного самолета. Воздушное судно поднялось в небо с аэродрома, расположенного недалеко от Лос-Анджелеса, и пролетело над пустыней к северу от него.

Самый большой в мире самолет Stratolaunch является летающей стартовой площадкой, которая предназначена для вывода ракет в космос. Его длина 73 метра, размах крыльев - 117 метров. Лайнер оснащен шестью двигателями компании Boeing 747.

Согласно планам компании, к 2020 году это воздушное судно запустит первый спутник.

Как отметил астрофизик НАСА Томас Цурбухен данный полет является историческим событием для команды разработчиков."Речь идет о том, чтобы отправить его на край космоса и за его пределы", - написал он в "Твиттере".

Самый большой самолет в мире совершил первый полет над пустыней в Калифорнии.Самый большой самолет в мире совершил первый полет над пустыней в Калифорнии

ИСТОЧНИК KP.RU