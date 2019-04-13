При обстреле ВСУ окраин Донецка ранена мирная жительница

13 Апр 23:53 2019-04-13T23:53:56+03:00

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Украинские силовики утром в субботу, 13 апреля, открыли огонь по окраинам Донецка, в результате была ранена женщина 1966 года рождения, жительница поселка Александровка, расположенном на западной окраине города.

Как рассказал руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов, бойцы ВСУ сначала обстреляли поселок со стороны населенного пункта Марьинка из минометов в 5:35, загорелся жилой дом.

Потом, уже в семь часов утра, Вооруженные силы Украины снова открыли огонь по Александровке, «в результате чего ранения брюшной полости получила женщина 1966 года рождения».

Отмечается, что при обстреле были повреждены два жилых дома. Во многих домах населенного пункта пропало электричество, передает Донецкое агентство новостей (ДАН).

ИСТОЧНИК KP.RU