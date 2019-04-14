2019-04-14T20:05:44+03:00
Политика

Порошенко объяснил изображение Путина на агитационных билбордах

Подобный рекламный ход, при этом, не был согласован с самим российским лидером
Сергей КОЛЕСНИКОВ
Поделиться:
Ранее на улицах Украины появились плакаты, на которых Порошенко противопоставляет себя ПутинуРанее на улицах Украины появились плакаты, на которых Порошенко противопоставляет себя ПутинуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Вызывающие портреты Владимира Путина вместе с Петром Порошенко, изображенные на предвыборных плакатах и бордах главы Украины, говорят о том, что действующие власти не дадут российскому президенту "шансов на успех". Такое заявление сделал сам президент Украины на дебатах в Киеве.

Как высказался Порошенко в ходе выступления на стадионе "Олимпийский" в столице Украины, он никогда не ставил знак равенства между своим оппонентом в президентской гонке Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

«Я только хочу напомнить слова Путина, что для него любой президент Украины, кроме Порошенко, — это его мечта. < ….> Эти борды утверждают лишь об одном: мы не дадим господину Путину шансов на его успехи. Все. Не больше и не меньше», — передает ФАН оправдания Порошенко.

На самом же деле президент РФ ранее заявлял о готовности России сотрудничать с любым из кандидатов, выбранных в президенты Украины по итогам честных выборов.

Штаб Порошено подтвердил подлинность рекламы, но согласия на изображение Владимира Путина, при этом, не получал.

Такой рекламный ход, по утверждениям экспертов PR- технологов, призван убедить аудиторию в том, что "Порошенко может смело смотреть в глаза российскому президенту".

Официальный представитель МИД РФ уже высмеяла смелый шаг команды, работающей на имиджем кандидата на пост главы Украины. Как саркастически заметила Мария Захарова, авторы лучших руководств по PR ушли бы в монастырь после увиденного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сенатор США призвал изучить идею применения военной силы для доставки помощи в Венесуэлу
Чубайс не обижается, что рыжих котов называют его фамилией
В штабе Зеленского объяснили, почему он не пришел на дебаты на стадион
Ассанж готов сотрудничать со шведским следствием, если его дело возобновят
Самая дорогая картина мира может оказаться подделкой
Новак и Ушаков считают, что весь мир уже устал от санкций
Чубайс прокомментировал фразу «во всем виноват Чубайс»
В пригороде Брюсселя полиция задержала подозреваемого в терроризме
Порошенко на дебатах с самим с собой спел «Ти ж мене підманула»
Кудрин прокомментировал перспективы введения санкций США в отношении российских банков
Борисов: космическая программа США зависит от российских двигателей РД-180
Около 1,5 тысячи человек эвакуировали в центре Киева после сообщения о минировании
Порошенко пригласил Зеленского на дебаты 15 апреля на телевидение
В работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел сбой
Песков: Россия приветствует жесткую позицию Турции по С-400
Порошенко пообещал уважать выбор украинцев, если президентом станет Зеленский
Квят столкнулся с двумя болидами в начале гонки гран-при "Формулы 1"
Число погибших в ходе боев под Триполи превысило 120 человек
Порошенко начал выступление в рамках дебатов на стадионе "Олимпийский"
Адвокат Ассанжа: Эквадор пытается оправдать вторжение полиции в посольство
Штаб Порошенко назвал условия проведения дебатов с Зеленским 19 апреля
Сторонники "новой церкви" Украины захватили храм УПЦ под Ровно
В Финляндии начались выборы в парламент
Мощный взрыв прогремел в ювелирном магазине Швеции
Российский омбудсмен впервые примет участие в сессии Генассамблеи ООН
"Ты чего меня бьешь дверью?": Появилось видео конфликта Виталия Милонова со службой эвакуации в Петербурге
Отец Ассанжа пришел в ужас от его внешнего вида: "Это такой шок"