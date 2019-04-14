Порошенко объяснил изображение Путина на агитационных билбордах

СЕГОДНЯ 20:05 2019-04-14T20:05:44+03:00

Ранее на улицах Украины появились плакаты, на которых Порошенко противопоставляет себя Путину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подобный рекламный ход, при этом, не был согласован с самим российским лидером

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Вызывающие портреты Владимира Путина вместе с Петром Порошенко, изображенные на предвыборных плакатах и бордах главы Украины, говорят о том, что действующие власти не дадут российскому президенту "шансов на успех". Такое заявление сделал сам президент Украины на дебатах в Киеве.

Как высказался Порошенко в ходе выступления на стадионе "Олимпийский" в столице Украины, он никогда не ставил знак равенства между своим оппонентом в президентской гонке Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

«Я только хочу напомнить слова Путина, что для него любой президент Украины, кроме Порошенко, — это его мечта. < ….> Эти борды утверждают лишь об одном: мы не дадим господину Путину шансов на его успехи. Все. Не больше и не меньше», — передает ФАН оправдания Порошенко.

На самом же деле президент РФ ранее заявлял о готовности России сотрудничать с любым из кандидатов, выбранных в президенты Украины по итогам честных выборов.

Штаб Порошено подтвердил подлинность рекламы, но согласия на изображение Владимира Путина, при этом, не получал.

Такой рекламный ход, по утверждениям экспертов PR- технологов, призван убедить аудиторию в том, что "Порошенко может смело смотреть в глаза российскому президенту".

Официальный представитель МИД РФ уже высмеяла смелый шаг команды, работающей на имиджем кандидата на пост главы Украины. Как саркастически заметила Мария Захарова, авторы лучших руководств по PR ушли бы в монастырь после увиденного.

ИСТОЧНИК KP.RU