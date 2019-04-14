2019-04-14T23:13:25+03:00
Общество

В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий из-за неучтенного стажа

Прежде всего, на это могут рассчитывать жители регионов России, где много вредных производств
Марина ВЕНЦОВА
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В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий из-за неучтенного стажаВ Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий из-за неучтенного стажаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Депутат Государственной Думы Дмитрий Ионин сообщил о том, кто может рассматривать вариант получения дополнительных пенсионных выплат в связи с ранее неучтенным рабочим стажем. По словам парламентария, на это может рассчитывать население тех регионов, где много вредных производств.

«Это ветераны всех крупных предприятий: металлургических, шахт, военных производств», - приводит его слова портал Ura.ru.

Ионин подчеркнул, что с проблемой неучтенного стажа могут столкнуться лица, которые служили в армии, жены военных, а также люди, которых были необоснованно арестованы. Помимо этого, за перерасчетом могут также обратиться те, кто находился в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком, ухаживал за инвалидами или сам был временно нетрудоспособен. Парламентарий подчеркнул, что многие даже не подозревают о том, что им положены доплаты.

Президент РФ Владимир Путин, как ранее писал сайт kp.ru, поручил властям вернуть людям деньги, которые они недополучили в ходе индексации пенсии.

Напомним, в настоящее время индексация пенсионных выплат работающих пенсионеров практически не производится. Исключением является пересчет пенсий работающих пенсионеров за счет отчислений, которые производятся работодателем. Он производится каждый год 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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