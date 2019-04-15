В Пензенской области столкнулись фура с легковушкой, погибли пять человек

СЕГОДНЯ 07:43 2019-04-15T07:53:30+03:00

Жертвами страшной аварии в Пензенской области стали пять человек Фото: Предоставлено очевидцем

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В ночь с воскресенья на понедельник, 15 апреля, на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области произошла авария, которая унесла жизни пяти человек.

Грузовик развернуло от удараФото: предоставлено очевидцем

Фото: предоставлено очевидцем

Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы произошедшего, на 590-м километре трассы столкнулись легковой автомобиль Lada Largus и грузовик МАЗ.

Последствия аварии на трассе М5 «Урал»Фото: Предоставлено очевидцем

Все пятеро погибших находились в легковушке, люди скончались на месте. Водитель МАЗа получил незначительные травмы и от госпитализации отказался. Медики «Скорой» оказали ему помощь на месте.

Водитель грузовика от госпитализации отказалсяФото: Предоставлено очевидцем

В областном главке МЧС России информацию о смертельном ДТП и пяти жертвах подтвердили. В ведомстве добавили, что в ликвидации последствий аварии участвовали 29 человек личного состава, было задействовано восемь единиц техники.

Ранее сайт kp.ru писал об аварии в Тульской области, где накануне экскурсионный автобус с детьми съехал в кювет и опрокинулся на бок. В тот момент в автобусе находились 39 детей, пять взрослых сопровождающих и два водителя. К счастью, обошлось без жертв.

Удар был такой силы, что снесло всю переднюю часть легковушкиФото: предоставлено очевидцем

Фото: предоставлено очевидцем

ИСТОЧНИК KP.RU