В Италии официально вернули понятия «мать» и «отец»

СЕГОДНЯ 12:22 2019-04-15T12:22:50+03:00

Такие графы появятся в паспортах и других документах

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Власти Италии официально вернули в документы понятия «мать» и «отец». Указ об этом нововведении подписал вице-премьер и министр внутренних дел Маттео Сальвини.

Три года назад предыдущее правительство упразднило эти термины и распорядилось указывать во всех удостоверяющих личность документы формулировки «родитель 1» и «родитель 2». Однако это решение возмутило многих граждан.

«Сегодня я с радостью готов сообщить, что в Италии больше не будет родитель-1 и родитель-2. Это противоречит всем нашим многовековым устоям, и мы решили с этим покончить», - цитирует слова вице-президент регионального отделения политической партии «Мы с Сальвини» сайт телеканала «Звезда».

Напомним, в марте в Верона прошел Всемирный конгресс семей. В время мероприятия обсуждалась необходимость сравнять зарплаты мужчин и женщин, защищать права детей и много другое. В частности, женщины выразили недовольство термином «родитель 2», посчитав его неприемлемым для себя, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU