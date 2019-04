Телеканал HBO опубликовал трейлер 2 серии 8 сезона Игры престолов

Еще не все зрители посмотрели первую серию новой главы культового фэнтези, как создатели уже показали ролик будущего эпизода. Телебоссы из НВО, наученные тем, что материал может утечь в Сеть и не по их желанию, играют на опережение. Быстрый анонс второго эпизода тому подтверждение.

Обстановка в Семи Королевствах продолжает накаляться. Санса и Дейенерис так и не находят общий язык. А между тем, Король Ночи, этот дьявол во плоти (или нет?) уже хозяйничает в Семи Королевствах. Но союзная армия Вестероса тоже не дремлет. Катапульты готовы, драконы злы, карлик Тирион Ланнистер дежурит у зубца крепостной стены.

Game of Thrones Season 8 Episode 2 Preview (HBO).Death has many faces. The final season of Game of Thrones airs Sundays on HBO.