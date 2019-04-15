Телеканал HBO опубликовал трейлер 2 серии 8 сезона Игры престолов

СЕГОДНЯ 14:30 2019-04-15T14:43:03+03:00

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Еще не все зрители посмотрели первую серию новой главы культового фэнтези, как создатели уже показали ролик будущего эпизода. Телебоссы из НВО, наученные тем, что материал может утечь в Сеть и не по их желанию, играют на опережение. Быстрый анонс второго эпизода тому подтверждение.

Обстановка в Семи Королевствах продолжает накаляться. Санса и Дейенерис так и не находят общий язык. А между тем, Король Ночи, этот дьявол во плоти (или нет?) уже хозяйничает в Семи Королевствах. Но союзная армия Вестероса тоже не дремлет. Катапульты готовы, драконы злы, карлик Тирион Ланнистер дежурит у зубца крепостной стены.

Game of Thrones Season 8 Episode 2 Preview (HBO).Death has many faces. The final season of Game of Thrones airs Sundays on HBO.

Первый эпизод не изобиловал сюжетными поворотами, пока все было предсказуемо, но уже во второй серии финальной главы. Решающая Битва близка как никогда.

Игра престолов 8 сезон 2 серия выйдет в России 22 апреля. Завершится показ шестым эпизодом 20 мая.

«Игра престолов». Секрет успеха 00:00 00:00

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Сериал давно отошел от книг Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени». Сценарий для двух заключительных сезонов пишут по наброскам, разговорам с писателем, где он объясняет, как бы в идеале хотел закончить истории своих героев. Все это усложняет производство сериала, так как нет книжного оригинала, нет готовых диалогов, нет определенности, куда будет двигаться сюжет (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU