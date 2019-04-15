Что нужно знать о первой серии 8 сезона "Игры Престолов"

Фанаты «Игры престолов» ждали выхода нового сезона целых два года. Многие уже посмотрели эпизод, и у многих остались вопросы.

Игра Престолов 8 сезон: трейлер.Официальный трейлер последнего сезона

Осторожно спойлеры! Подробный сюжет первой серии.

НА СЕВЕРЕ

Джон Сноу едет к себе домойФото: кадр из фильма

Союзная армия из Безупречных и дотракийцев с грохотом и пафосом прибывает в Винтерфелл. Кроме Джона Сноу и Дейенерис, в ее составе находятся Варис, Тирион, Пес, Джендри. И два дракона, невероятно подросших, возмужавших, полных сил и энергии. В Винтерфелле их встречают Старки - Бран, Арья и Санса. Джон обнимает Брана, говоря что тот стал мужчиной. Дейенерис знакомится с Сансой, которая выражает явное недовольство тем, что ее брат Джон преклонил колено перед ненавистными Таргариенами.

Встреча СтарковФото: кадр из фильма

Созывают общий совет.

На совете недовольство выражается уже открыто. Северные люди не хотят подчиняться какой-то южанке. На что Сноу заявляет, что пошел на это ради сохранения всего мира. Он жертвует короной ради жизней своих подданных. Но ропот не утихает...

На совете нет только Арьи, у которой, как видно, свое отношение к происходящему вокруг. Она тихо восторгается драконами, появляется и исчезает, в общем, вовсю оттачивая свой талант безликих. Она как из-под земли возникает перед Джоном в Богороще, обнимает брата и говорит, что все все они семья, и никто не должен забывать об этом. От девочки нет ни слова упрека. Джон успокаивается.

Джон и АрьяФото: кадр из фильма

Исчезнув, Арья тут же появляется в подземелье, где полным ходом работает военная машина — куются топоры, мечи и наконечники для стрел из драконьего стекла, которое, как все помнят, весьма действенно в борьбе с мертвецами. Там она перекидывается парой теплых слов с Джендри Баратеоном и парой горячих слов с Псом, который, любя, называет ее маленькой стервой.

К полету готовыФото: кадр из фильма

Джон и Дейенерис флиртуют, не скрывая этого, и матерь Драконов ведет Короля севера на покатушки на драконах. Видно, что у парочки еще конфетно-букетный период. Влюбленные порхают над северными землями, и Сноу, ни разу в жизни не гонявший на американских горках, выказывает явное беспокойство, пуча глаза и кроша зубы. Вырвало ли Короля Севера, зрители, к сожалению, так и не узнали. Дени заявляет, что ей нравится Север, а Джон смотрит на пещеры и вспоминает, что когда-то здесь он потерял девственность с одичалой Игритт.

Джон и Дени у водопада на СевереФото: кадр из фильма

Зато теперь у каждой рептилии есть свой наездник, у Дрогона — Дейенерис, у Рейгаля — Джон и у Визериона — Король Ночи.

ЛАННИСТЕРЫ

У Ланнистеров на троне сидит Серсея. Она ожидает Эурона Грейджоя, который вот-вот должен приплыть с Железным флотом. Тот и правда уже на подходе — эскадра движется к Королевской гавани. Эурон в трюме разговаривает с Ярой, которая называет его проигравшим, занявшим не тут сторону. На что Эурон-пройдоха отвечает, что его цель — не помочь Ланнистерам, а переспать с Серсеей. Чего он в итоге и добивается. Пока железный лорд барахтается в постели, откуда ни возьмись на кораблях возникает Теон и освобождает Яру, сопровождая все дежурной поговоркой «То, что мертво, умереть не может».

Серсея готовит хитрый план, но вида не подаетФото: кадр из фильма

Серсея же (видимо, под воздействием каких-то транквилизаторов) пока не выказывает никаких чувств, а про ее беременность все как-то подзабыли. Однако от ее имени Квиберн находит Брона Черноводного, кувыркающегося в борделе, и поручает ему ликвидировать братьев королевы.

СНОВА СЕВЕР

Сэм Тарли, добродушный толстяк, встречается с Дейенерис. Та сухо сообщает ему, что казнила всю его семью. Сэм в расстроенных чувствах тут же выкладывает Джону всю его биографию: «Твоей матерью была Лианна Старк, а отцом Эйгон Таргариен. Ты всегда был королем Семи Королевств. Ты истинный король — Эйгон Таргариен Шестой». Непонятно, что движет Сэмом, то ли действительно желание рассказать другу правду, то ли желание отнять у Дени корону.

В голове Джона Сноу происходит сумятица и бурление: он не хочет принимать правду. «Как же так? Мой отец, Эд Старк, которого я всегда считал образцом, обманывал меня?» Теперь у Короля Севера есть неделя, чтобы собраться с мыслями.

НА СТЕНЕ

Павшая в прошлом сезоне стена не забыта. Там встречаются Берик и Тормунд. Они находят распятого мальчика, лорда Северных земель — послание от Короля Ночи и привет Ганнибалу Лектору — того самого, который после совета должен был отправиться за своими людьми на подмогу союзной армии. Теперь он никуда не отправится, глаза его голубы, и союзники протыкают парня огненным мечом.

Северный лорд нашел свою страшную смертьФото: кадр из фильма

ОПЯТЬ ВИНТЕРФЕЛЛ

Как всегда, в «Игре престолов», самая проникновенная сцена оставлена на последнюю минуту — это встреча Джейме Ланнистера и Брана Старка. Когда-то давно Джейме скинул Брана с башни, сделав его инвалидом. Теперь они должны стать союзниками. Но что скажет на это Бран?

Джейме и Бран встретилисьФото: кадр из фильма

Конец повествования, завершение всего сериала, прослеживается в каждом эпизоде. Как-будто кто-то зашел в комнату сценаристам и красноречиво указал на часы на стене. Все сюжетные линии экстренно завершаются, персонажи встречаются друг с другом, как этого ждали изначально. Грядет большая битва, в свете которой все остальное как будто не важно. Все события 1 серии 8 сезона Игры престолов были до тошноты предсказуемы, так что Бениоффу и Вайсу удалось за час удивить, пожалуй, лишь дважды. Это Арья, ее внезапные появления, и встреча Джейме и Брана. Даже Джон, которому на голову свалилась такая информация, оставался в кадре лишь минуту, не показав всю гамму чувств, а шок от инсталляции Короля Ночи не был таким уж сильным, потому что все это уже было раньше, в том же «Ганнибале». Диалоги прямолинейны, и некоторые актеры (Лена Хидди) откровенно заскучали.

Однако испортить сериал все же не удалось, масштаб по-прежнему впечатляет, а ожидание всеобщего апокалипсиса так и витает в воздухе, от чего смотреть самый лучший сериал современности все также интересно, как и 8 лет назад.