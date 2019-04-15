Умер Валерий Радюк - пилот, совершивший последний полет на Ил-14 над Антарктидой

СЕГОДНЯ 16:08 2019-04-15T16:09:11+03:00

Валерию Иосифовичу было 75 лет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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В Московской области скончался бывший летчик санитарной авиации Валерий Радюк, неоднократно выполнявший рейсы над Антарктидой. Как сообщает источник "Комсомольской правды" в правоохранительных органах, тело пилота было найдено в его доме в поселке Барвиха.

Причины смерти Радюка в настоящий момент устанавливаются. Известно, что за два дня до смерти пилот отпраздновал свой 75-й день рождения. По данному факту в настоящий момент проводятся соответствующие проверки.

За свою летную карьеру Валерий Радюк выполнил множество рейсовФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

За свою летную карьеру Валерий Радюк выполнил множество рейсов на самолетах санитарной авиации. В 1990-м году он был командиром экипажа Ил-14, который выполнил последний рейс в истории эксплуатации этого самолета над Антарктидой. На смену отечественным пилотам, выполнявшим на Ил-14 задачи в рамках 36-й Советской Антарктической Экспедиции (САЭ), пришли американские летчики на самолетах C-130 Hercules.

ИСТОЧНИК KP.RU