2019-04-15T16:14:53+03:00
В мире

Прокуратура Германии предъявила обвинение по «дизельгейту» экс-главе Volkswagen

Ранее том-менеджеров концерна обвинили в «особо тяжком случае мошенничества и нарушении закона о недобросовестной конкуренции»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Прокуратура Германии предъявила обвинение по «дизельгейту» экс-главе VolkswagenПрокуратура Германии предъявила обвинение по «дизельгейту» экс-главе VolkswagenФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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В понедельник, 15 апреля, прокуратура немецкого города Брауншвейг сообщила о предъявлении обвинения пятерым фигурантам «дизельного скандала», которые ранее занимали в компании Volkswagen руководящие должности, в том числе и бывший глава автоконцерна Мартин Винтеркорн.

Как отмечается в пресс-релизе прокуратуры, фигурантам дела предъявлены обвинения во «множество правонарушениях», среди которых «особо тяжкий случай мошенничества и нарушение закона о недобросовестной конкуренции».

Обвинение утверждает, что экс-глава концерна знал, что за десятки миллионов евро в 2014 году Volkswagen обновил у автомобилей программное обеспечение, задача которого была не решить проблему выхлопа, а «скрыть истинную причину завышенных показателей выбросов дизельных машин».

Напомним, в 2015 году власти США из-за «дизельгейта» обязали Volkswagen отозвать с американского рынка полмиллиона машин. Концерн был вынужден частично приостановить продажи ряда моделей дизельных автомобилей в Соединенных Штатах. Один из самых успешных менеджеров автопрома Мартин Винтеркорн подал в отставку с поста главы концерна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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