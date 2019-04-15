Голикова: россияне впервые смогут получать паллиативную помощь на дому

СЕГОДНЯ 17:44 2019-04-15T17:44:38+03:00

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Поправки в программу госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи впервые позволят оказывать россиянам паллиативную помощь на дому. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник, 15 апреля.

"Впервые в России паллиативная помощь будет оказываться не только в медицинских организациях, но и на дому. Ранее такой способ получения медпомощи нашим гражданам был недоступен", - отметила вице-премьер.

В понедельник, 15 апреля, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями заявил, что нуждающийся «сможет получать паллиативную помощь теперь в любом регионе, вне зависимости от того, где он прописан». Глава кабмина подписал постановление с изменениями в программу государственных гарантий бесплатной медпомощи, среди которых вопросы оказания паллиативной помощи и прохождения диспансеризации.

Напомним, паллиативная помощь оказывается людям, страдающие онкологическими заболеваниями IV стадии, которые нуждаются в особом уходе, сочетающем в себе медицинскую, психологическую и социальную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU