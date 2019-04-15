Власти Канады ввели новые санкции против Венесуэлы

СЕГОДНЯ 19:05 2019-04-15T19:05:59+03:00

Власти Канады внесли еще 43 граждан Венесуэлы в уже существующий санкционный список. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Власти Канады внесли еще 43 граждан Венесуэлы в уже существующий санкционный список. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте МИД Канады.

"В ответ на попытки режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро усилить свое авторитарное правление в Венесуэле Канада сегодня объявила о четвертом раунде санкций в отношении ключевых фигур этого режима", - говорится в тексте документа.

В число лиц, попавших под санкции Канады, вошли министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, министр нефтяной промышленности, глава государственной нефтяной компании PDVSA Мануэль Кеведо и министр экономики и финансов Симон Серпа. Таким образом, в санкционном списке Канады всего находятся 70 человек, в том числе и президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Впервые власти Канады ввели санкции против Венесуэлы в сентябре 2017 года. Лицам, попавшим под ограничения, запрещается въезд в страну, а их активы в Канаде замораживаются.

ИСТОЧНИК KP.RU