Посла Франции в Киеве возмутили слова украинского журналиста о пожаре в Нотр-Даме

СЕГОДНЯ 03:11 2019-04-16T03:11:47+03:00

Березовец написал в Twitter, что Макрону «очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь собор Парижской Богоматери»

Изменить размер текста: A A

Украинский журналист и телеведущий одного из лояльных президенту Украины Петру Порошенко каналов опубликовал в Twitter насмешливый пост о пожаре в Нотр-Даме, который очень возмутил посла Франции в Киеве Изабель Дюмонт.

«Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть», - написал на своей странице Тарас Березовец.

«Как вам не стыдно!? Позор», - отреагировала француженка, отметив в твите украинского министра иностранных дел Павла Климкина и официальный аккаунт МИД Украины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703400" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

ИСТОЧНИК KP.RU