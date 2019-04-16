Посла Франции в Киеве возмутили слова украинского журналиста о пожаре в Нотр-Даме
Украинский журналист и телеведущий одного из лояльных президенту Украины Петру Порошенко каналов опубликовал в Twitter насмешливый пост о пожаре в Нотр-Даме, который очень возмутил посла Франции в Киеве Изабель Дюмонт.
«Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть», - написал на своей странице Тарас Березовец.
«Как вам не стыдно!? Позор», - отреагировала француженка, отметив в твите украинского министра иностранных дел Павла Климкина и официальный аккаунт МИД Украины.
Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ
ИСТОЧНИК KP.RU