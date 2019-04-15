"Горит часть нас!": Макрон оплакивает пылающий Нотр-Дам-де-Пари, а Трамп советует тушить с гидросамолетов

"Сердце горит!", "Плачу от кадров!" - с такими словами французы и сочувствующие по всему миру публикуют в соцсетях фотографии пылающего Нотр-Дам-де-Пари. Воспетый Виктором Гюго собор 1345 года загорелся в понедельник вечером, и огонь в считанные мгновения охватил символ Парижа сверху донизу. На многочисленных видео с места трагедии клубы пламени вырываются из базилики, а над мостом стоит дымовая завеса.

«Весь Париж стоит на площадях и плачет...» Очевидец рассказывает, что происходит возле Собора Парижской Богоматери 00:00 00:00

Пока пожарные пытаются справиться с огнем, очевидцы передают, что обвалилась крыша, полностью выгорел шпиль...

Главный собор Парижа загорелся вечером 15 апреля.Фото: REUTERS

Причину возгорания пока не называют, но французские СМИ полагают, что это следствие строительных работ. До беды собор находился на реставрации, и его значительная часть была в строительных лесах. Людей эвакуировали из зоны бедствия, никакой предварительной информации о пострадавших нет.

Парижане и многочисленные туристы наблюдали ужасающее зрелище.Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон из-за пожара отменил запланированное обращение к нации по поводу протестов "желтых жилетов".

- Нотр-Дам в огне. Вся нация в эмоциях. Мои мысли со всеми католиками мира. Как и всем моим соотечественникам, мне грустно видеть, как горит часть нас, - написал он в Твиттере.

Не остался безучастным и Дональд Трамп.

-Так ужасно наблюдать за этим масштабным пожаром. Может, гидросамолеты могли бы помочь, - посоветовал в Твиттере президент США.

ЗВОНОК В ПАРИЖ

Дмитрий де Кошко, журналист, председатель Координационного совета российских соотечественников во Франции:

"Это катастрофа с политическим значением"

- Как давно длятся ремонтные работы? И кто ими занимается? Могла ли халатность условных гастарбайтеров привести к большой беде?

- Они шли давно, здание чистили, занимались статуями, крышей. Работы по камню выполняют ультраквалифицированные специалисты. Крышей могли заниматься менее квалифицированные. Странно, что пожар вспыхнул уже по окончании рабочего дня. Это катастрофа! И символически очень сильная: именно в этот вечер Макрон должен был делать обращение по "желтым жилетам", в самый прайм-тайм, событие пиарили несколько дней...Политически это тоже явно будет иметь значение.

- Что говорят сейчас во французских СМИ - собор восстановлению подлежит?

- Это огромная работа. На реконструкцию одной только башни в аббатстве Сен-Дени, где захоронены все французские короли, ушло несколько лет и очень много денег. После закона от 1905 года все католические храмы, построенные до 1905 года, принадлежат государству, а не церкви, - вот такая особенность нашего законодательства. В данном случае это выгодно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703370" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери в огне.

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