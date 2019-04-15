Собор Парижской Богоматери чуть не погиб еще в XVIII веке

Собор Парижской Богоматери, один из символов французской столицы, начали возводить в XII веке. Первый камень был заложен в 1163 году папой Римским Александра III. Строительство, как всегда и бывало со средневековыми соборами, заняло долгие десятилетия; по традиции, сначала построили алтарь, чтобы здание могло использоваться в качестве храма, пока возведение его еще идет. Уже в конце XII века там проводились захоронения знатных особ, а достроен собор был в середине XIII века.

Уничтоженный пожаром шпиль собора.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Его знаменитый фасад называли «книгой для бедных»: там изображены сцены из Библии для прихожан, не обученных грамоте (а таковых было большинство). Для пущего эффекта все скульптуры были раскрашены и позолочены. Над входом, например, расположено подробное скульптурное изображение Страшного суда, с Христом-судией, восставшими из гробов мертвецами, архангелом Михаилом и сатаной, взвешивающими души грешников… Внутри же расположено множество витражей, опять-таки в ярких картинках иллюстрирующих Библию. Один из самых знаменитых элементов собора - западная, северная и южная «розы», три круглых окна в виде цветка. Ну и, разумеется, собор прославился благодаря гаргуйлям - водостокам, выполненным в виде чудовищ (позже к ним добавились и химеры, на первый взгляд плохо сочетающиеся с христианским храмом, но ставшие неотъемлемой частью собора. На самом деле весьма экзотически выглядящие гаргуйли есть и во многих других французских церквях).

Гаргуйлья собора Нотр-Дам-де-Пари.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Судьба собора и до пожара была непростой. Во времена Великой французской революции его всерьез вознамерились снести. По одной из версий, не хватило взрывчатки. Ограничились тем, что обезглавили и сбросили 28 статуй царей Иудеи и Израиля (их приняли за статуи французских королей; часть этих фигур была найдена при раскопках в 1977 году). Собор сделали сначала Храмом Разума, потом - Храмом Верховного существа (Максимилиан Робеспьер придумал для Франции новую религию, и термином «Верховное существо» пытался заменить Бога). Через несколько лет после казни Робеспьера собор вновь стал католическим - там произошло коронование Наполеона. Но за годы революции храм пришел в такое плохое состояние, что во время торжества стены его пришлось закрыть коврами.

Своды древнего собора в 2004 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В крайне плачевном состоянии, полуразрушенным, он провел первые десятилетия XIX века. А потом, в 1831-м, появился знаменитый роман 29-летнего Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». «Быть может, исчезнет скоро с лица земли и сам собор» - мрачно предупреждал писатель в предисловии. Книга, в которой восторженному описанию собору уделялось очень много места, стала бестселлером, на здание вновь обратили внимание, и в 1844-м король Луи-Филипп приказал провести полномасштабную реставрацию. Ей занялся совсем молодой архитектор Эжен Виолле-ле-Дюк, который подошел к задаче даже слишком творчески: многое из того, что сегодня видит в соборе турист (в частности, галерея химер) - плод его фантазии. А шпиль собора (который сейчас обрушился) - представление Виолле-ле-Дюка об идеальном средневековом шпиле. (Оригинальный шпиль за пять веков пришел в совершенно негодное состояние, и еще до революции, в 1786 году, его разобрали). У основания, кстати, находятся фигуры двенадцати апостолов, и апостол Фома, святой покровитель архитекторов - это автопортрет Виолле-ле-Дюка, чуждого чрезмерной скромности.

Снимок сделан 11 апреля 2019 года, за несколько дней до пожара. Французские специалисты вели реставрационные работы на крыше.Фото: REUTERS

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