Глава МЧС: объектам культурного наследия в России нужно уделить дополнительное внимание
Глава Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев после пожара в соборе Парижской Богоматери потребовал уделить дополнительное внимание объектам культурного наследия.
"Прошу уделить дополнительное внимание к объектам культурного наследия. Перед пожарами все равны", - сказал он.
В Париже в понедельник, 15 апреля, загорелся знаменитый Нотр-Дам-де-Пари. В результате пожара уничтожена значительную часть Собора Парижской Богоматери включая шпиль, часы и крышу здания. Наиболее ценные христианские реликвии, к счастью, удалось спасти. Жертв среди людей нет.
Согласно данным МВД, причина инцидента до сих пор неизвестна. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии. В ближайшее время в Париже должна была начаться встреча с участием экспертов и архитекторов.
Собор Парижской Богоматери в огне.
ИСТОЧНИК KP.RU
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