2019-04-16T10:57:10+03:00
Общество

Глава МЧС: объектам культурного наследия в России нужно уделить дополнительное внимание

Евгений Зиничев после пожара в Нотр-Даме заявил, что перед пожарами все равны
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Глава МЧС Евгений Зиничев. Фото: Алексей Дружинин пресс-служба президента РФ ТАССГлава МЧС Евгений Зиничев. Фото: Алексей Дружинин пресс-служба президента РФ ТАСС
Изменить размер текста:

Глава Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев после пожара в соборе Парижской Богоматери потребовал уделить дополнительное внимание объектам культурного наследия.

"Прошу уделить дополнительное внимание к объектам культурного наследия. Перед пожарами все равны", - сказал он.

В Париже в понедельник, 15 апреля, загорелся знаменитый Нотр-Дам-де-Пари. В результате пожара уничтожена значительную часть Собора Парижской Богоматери включая шпиль, часы и крышу здания. Наиболее ценные христианские реликвии, к счастью, удалось спасти. Жертв среди людей нет.

Согласно данным МВД, причина инцидента до сих пор неизвестна. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии. В ближайшее время в Париже должна была начаться встреча с участием экспертов и архитекторов.

Собор Парижской Богоматери в огне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Пожар в Соборе Парижской Богоматери»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотруднику Гохрана оторвало три пальца руки при сборке дома патронов
Госдума окончательно приняла закон об устойчивом рунете
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили спустя 12 часов
Патрульные корабли защитят радиоэлектронным куполом
При пожаре в соборе Парижской Богоматери пострадали три человека
В Подмосковье задержали мужчину, проигравшего деньги турфирмы на ставках
В Совфеде заявили, что Россия может помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери
Центральный блок первой ступени Falcon Heavy упал в океан из-за шторма
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в Нотр-Даме
Овечкин – о драке со Свечниковым: Он первый начал
Пожар в Нотр-Даме все еще не потушен, сообщило МВД Франции
Москвичи несут цветы к посольству Франции после пожара в Нотр-Даме
Диспансеризацию можно будет проходить вечерами и по субботам