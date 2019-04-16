Глава МЧС: объектам культурного наследия в России нужно уделить дополнительное внимание

СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-16T10:57:10+03:00

Евгений Зиничев после пожара в Нотр-Даме заявил, что перед пожарами все равны

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Глава Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев после пожара в соборе Парижской Богоматери потребовал уделить дополнительное внимание объектам культурного наследия.

"Прошу уделить дополнительное внимание к объектам культурного наследия. Перед пожарами все равны", - сказал он.

В Париже в понедельник, 15 апреля, загорелся знаменитый Нотр-Дам-де-Пари. В результате пожара уничтожена значительную часть Собора Парижской Богоматери включая шпиль, часы и крышу здания. Наиболее ценные христианские реликвии, к счастью, удалось спасти. Жертв среди людей нет.

Согласно данным МВД, причина инцидента до сих пор неизвестна. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии. В ближайшее время в Париже должна была начаться встреча с участием экспертов и архитекторов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703370" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери в огне.

ИСТОЧНИК KP.RU