Опубликовано видео обрушения одного из шпилей собора Парижской Богоматери

СЕГОДНЯ 21:44 2019-04-15T21:55:31+03:00

По предварительным данным, очаг возгорания находился на одном из верхних этажей собора, где проходили ремонтные работы Фото: кадр с видео

Пожар в одной из главных достопримечательностей французской столицы вспыхнул вечером в понедельник, 15 апреля [видео]

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В Сети появилось видео обрушения одного из шпилей собора Парижской Богоматери. Причиной его обрушения стал пожар, вспыхнувший в одном из самых известных зданий французской столицы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/703379" frameborder="0"></iframe> Момент обрушения шпиля Нотр-Дама.

По предварительным данным, очаг возгорания находился на одном из верхних этажей собора, где проходили ремонтные работы. Также сообщается, что обрушилась крыша собора. Густой дым, накрывший его шпили, запечатлели пользователи соцсетей, находившиеся неподалеку от собора.

На месте случившегося находятся пожарные и сотрудники экстренных служб. Район, прилегающий к собору, оцеплен. В связи со случившимся президент Франции Эммануэль Макрон изменил свой график. "Мысли о всех католиках и французах. Как и всем нашим соотечественникам, мне сегодня грустно видеть, как горит часть нас", - написал он в своем Twitter.

По словам представителей МВД Франции, данных о пострадавших в результате пожара нет. Правоохранительными органами было начато расследование случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU